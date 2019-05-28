Президент Австрії призначив нового голову уряду. Ним став міністр фінансів Хартвіг Легер. Уже сьогодні він замінить на посаді Себастьяна Курца.

Йому напередодні парламент оголосив вотум недовіри. Урядовці кабінету Курца продовжать свою роботу. Утім працюватимуть лічені дні - до формування так званого "кабінету експертів". Він отримає повноваження щонайменше до дострокових парламентських виборів у вересні.

Від посади Курца усунули на тлі політичної кризи. У травні німецькі ЗМІ оприлюднили відео, на якому віце-канцлер Штрахе домовляється про фінансування своєї передвиборної кампанії з невідомою росіянкою. За це обіцяє їй австрійські держконтракти.