Росія виснажує газові родовища у Криму [ Редактировать ]
За час анексії Криму, компанії Російської Федерації видобули там уже 9 мільярдів 200 мільйонів кубометрів газу. Про це заявила генеральний директор Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.
За її інформацією, бурові у вкрай поганому стані, порівняно з тим, якими вони були у 2014. Загарбники не вкладають кошти в родовища, а обладнання працює на виснаження. Наразі окупанти використовують надра дев'яти вкрадених родовищ "Чорноморнафтогазу".
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