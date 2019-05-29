За час анексії Криму, компанії Російської Федерації видобули там уже 9 мільярдів 200 мільйонів кубометрів газу. Про це заявила генеральний директор Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" Світлана Нєжнова.

За її інформацією, бурові у вкрай поганому стані, порівняно з тим, якими вони були у 2014. Загарбники не вкладають кошти в родовища, а обладнання працює на виснаження. Наразі окупанти використовують надра дев'яти вкрадених родовищ "Чорноморнафтогазу".

