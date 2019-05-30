Бурхливі гулянки без похмілля. Таке обіцяє остання розробка британських науковців. Вони знайшли заміну алкоголю, що не викликає ранкового головного болю та хвороб печінки. Як пити все і щоб за те нічого не було - знає Ірина Іванова.

У цих крихітних пляшечках речовина алкарель. Вона розслабляє, дарує відчуття щастя та соціального єднання. Одним словом, впливає на мозок як алкоголь. Але не викликає похмілля. Принаймні, так переконує її розробник, професор Девід Натт. Він роками лікував пацієнтів з залежністю від спиртного, тож врешті винайшов синтетичну речовину алкарель.

"Ми дослідили, як алкоголь впливає на психіку. І пошукали замінники, які діють на ті самі частини мозку, де алкоголь чинить позитивний ефект. І не шкодить ділянкам, на які впливає негативно", - говорить Девід Натт, професор, винахідник алкарелю.

На розробку пішло вісім років. Тепер винахідних хоче, щоб речовину класифікували як харчову добавку. Так професор Натт зможе співпрацювати з виробниками напоїв і створювати алкарель-продукти.

"Ось таку одну дозу додаєш до коктейлю - і ти щасливий. І ніякого похмілля", - говорить Девід Натт, професор, винахідник алкарелю.

Добавку не проти протестувати лондонські бари.

"Можна було б спробувати. Цікаво, що воно таке. Якщо усе безпечно, добре смакує, не загрожує похміллям, не шкодить печінці і організму загалом, - то, може це й непогана штука", - говорить Макс Веннінг директор бару.

У самій лише Англії 600 тисяч залежних від алкоголю. Жоден замінник не здатен допомогти цим людям, упевнені в благодійній організації, що бореться з негативними соціальними наслідками вживання спиртних напоїв.

"Звучить спокусливо. Але насправді це лише незаконна психотропна речовина, це наркотик. З алкоголем усе не так просто. Негативні наслідки нікуди не зникнуть. Сумніваюся, що люди відмовляться від тисячолітньої звички вживати спиртне лише тому, що на ринку з'явилася якась новинка", - говорить Річард Пайпер, виконавчий директор благодійної організації.

У розробника професора Натта інший погляд на цю проблему.

"Ми можемо суттєво зменшити шкідливий вплив алкоголю, який - після куріння - є другою найпоширенішою у світі причиною передчасної смерті. Ми не змушуємо людей вживати алкарель. Ми лише хочемо запропонувати їм безпечну для здоров'я альтернативу", - говорить Девід Натт професор, винахідник алкарелю.

Поки тривають дебати, розробники готуються до суворого випробування новинки на людях. За наявності хороших інвестицій і підтримки з боку виробників напоїв, продукти з умістом алкарелю можуть з'явитися на ринку через кілька років. Тоді професор Натт дізнається, чи змогла справа всього його життя зламати тисячолітню залежність людства від алкоголю.