В Киеве Ravon на скорости врезался в Chevrolet и вылетел на обочину [ Редактировать ]
В пятницу, 31 мая, в Киеве на Оболонском проспекте произошла авария с участием двух автомобилей. Предварительно, Ravon двигался по улице Маршала Тимошенко, врезался в припаркованный на проспекте Chevrolet Aveo и вылетел на обочину, передает "Информатор".
Как сообщил владелец Chevrolet, его машина стояла на обочине на Оболонском проспекте. В этот момент с улицы Маршала Тимошенко на проспект выезжал Ravon. По словам водителя Aveo, скорость авто составляла более 100 километров в час. Он вылетел на бордюр, снес Chevrolet и оказался на обочине с противоположной стороны Оболонского проспекта.
Также владелец Aveo рассказал, что водитель Ravon проходил проверку на драгере и алкоголь в его крови превышал норму.
Фото: Информатор
Что касается повреждений автомобилей, больше пострадал Chevrolet. У Ravon удар пришелся на боковую переднюю часть со стороны водителя. Обошлось без пострадавших. На месте работали медики и правоохранители. Причины случившегося выясняются.
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