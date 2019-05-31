Австрійський уряд вперше очолить жінка [ Редактировать ]
Австрійський уряд уперше очолить жінка. Після відставки канцлера Себастіана Курца його обов'язки тимчасово виконуватиме 69-річна Брігітте Бірляйн. Раніше вона очолювала Конституційний суд Австрії.
Посаду віце-канцлера та міністра юстиції обійме колишній голова Конституційного суду Клеменс Яблонер. Бірляйн виконуватиме обов'язки канцлера до проведення дострокових парламентських виборів, які відбудуться у вересні.
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