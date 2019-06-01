Австрійці визначилися, хто очолить перехідний уряд країни до дострокових парламентських виборів, призначених на вересень - вперше в історії країни канцлером стане жінка.

Тетяна Логунова знає більше.

У лавах жінок-канцлерів - поповнення. До Ангели Меркель - першої жінки, яка свого часу очолила уряд Німеччини, незабаром приєднається Брігітте Бірляйн.

Голова Конституційного суду Австрії стане канцлеркою в перехідному уряді країни - вона замінить Себастьяна Курца, якого на початку тижня парламент відправив у відставку.

Безпартійна, компетентна і здатна знаходити компроміси. Майбутню канцлерку Австрії президент країни представив журналістам особисто.

"Радий рекомендувати вам людину, про яку газети писали, що вона стала першою жінкою, яка очолила Конституційний Суд. Вона знову стане першою... першою канцлеркою Австрійської Республіки. Це - пані Брігітте Бірляйн", - наголосив Александер ван дер Беллен, президент Австрії.

Брігітте Бірляйн зізналася - пропозиція очолити уряд стала для неї повною несподіванкою. Вона попросила кілька годин на роздуми і врешті погодилася - заради Австрії.

Офіційно канцлером фрау Бірляйн буде призначена на початку наступного тижня, коли складе присягу разом з іншими членами уряду.

"Хочу запропонувати президентові склад кабміну, який поєднає фаховість і політичну чутливість, який зможе відповідально керувати країною в інтересах громадян", - зазначає Брігітте Бірляйн, голова Конституційного Суду Австрії.

Австрія перебуває в політичній кризі вже кілька тижнів. Почалася вона після оприлюднення скандального відео за участю лідера ультраправої "Партії Свободи" - політичної сили, що входила до панівної коаліції. Уряд розпався, а потім парламент ще й відправив у відставку канцлера Себастьяна Курца.

Дострокові вибори призначені на вересень.