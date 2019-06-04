Чиновник з Кропивницького попався на хабарі [ Редактировать ]
У Кропивницькому на хабарі в 50 тисяч гривень викрили інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції. За ці гроші службовець погодився не штрафувати приватного підприємця за незаконне будівництво.
Сума так званої домовленості становила лише три відсотки від штрафних санкцій - одного мільйона восьмисот тисяч гривень.
Хапугу затримали "на гарячому", коли той брав частину коштів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "отримання неправомірної вигоди".
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