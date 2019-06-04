У Кропивницькому на хабарі в 50 тисяч гривень викрили інспектора Державної архітектурно-будівельної інспекції. За ці гроші службовець погодився не штрафувати приватного підприємця за незаконне будівництво.

Сума так званої домовленості становила лише три відсотки від штрафних санкцій - одного мільйона восьмисот тисяч гривень.

Хапугу затримали "на гарячому", коли той брав частину коштів. Відкрито кримінальне провадження за статтею "отримання неправомірної вигоди".