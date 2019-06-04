Буковиною напередодні пронісся шторм сильна злива затопила місто Новодністровськ. На кадрах видно, як за лічені хвилини бурхливий потік заливає вулиці.

Перехожі йдуть по пояс у воді, а автівки, припарковані на узбіччі, стоять у багні. У коментарях до відео люди пишуть, що на цьому перехресті у Новодністровську - така ситуація чи не після кожної зливи.

Старі каналізаційні мережі не витримують великого потоку води.