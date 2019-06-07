В Волынской области из-за возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд, передает "Униан".

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"7 июня этого года около 5:30 часов на перегоне Чарторийск - Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет. Детали ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве сгорела автобаза, а также что в Днепре на ходу вспыхнул автомобиль.