Володимир Зеленський скасував два укази Петра Порошенка [ Редактировать ]
Більше не діють. Чинний президент Володимир Зеленський скасував одразу два укази свого попередника - Петра Порошенка.
Йдеться про кадрові питання. Зокрема, скасовано рішення про призначення Андрія Василенка та Михайла Ісакова членами вищої ради правосуддя. Заповнити прогалину мають за результатами відкритого конкурсу. Відповідний указ уже оприлюднили на офіційному сайті глави держави.
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