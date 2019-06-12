Працівники "швидкої" влаштували протест під французьким Міністерством охорони здоров'я, а більшість пунктів невідкладної допомоги по всій країні оголосили страйк.

Обурені умовами роботи: працівників не вистачає, зарплати низькі, а лікарні переповнені. Найгірша ситуація в сільській місцевості, де медзакладів замало.

Французьку систему охорони здоров'я вважають однією з найкращих у світі. Утім, останнім часом на ній позначилися старіння населення та фінансові проблеми.

"Є пацієнти з хронічними хворобами. Їм не потрібна "швидка". Але нерідко в них немає сімейного лікаря або страховки. Тому ці люди звертаються до нас - бо більше нікуди, і ми лікуємо їх. Виходить, що на нас звалюється увесь тягар бідності в цій країні, і ми залишилися з ним сам-на-сам", - заявив Ніколя Казуліас, працівник пункту першої медичної допомоги.