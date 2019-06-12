У Франції масово страйкують медики [ Редактировать ]
Працівники "швидкої" влаштували протест під французьким Міністерством охорони здоров'я, а більшість пунктів невідкладної допомоги по всій країні оголосили страйк.
Обурені умовами роботи: працівників не вистачає, зарплати низькі, а лікарні переповнені. Найгірша ситуація в сільській місцевості, де медзакладів замало.
Французьку систему охорони здоров'я вважають однією з найкращих у світі. Утім, останнім часом на ній позначилися старіння населення та фінансові проблеми.
"Є пацієнти з хронічними хворобами. Їм не потрібна "швидка". Але нерідко в них немає сімейного лікаря або страховки. Тому ці люди звертаються до нас - бо більше нікуди, і ми лікуємо їх. Виходить, що на нас звалюється увесь тягар бідності в цій країні, і ми залишилися з ним сам-на-сам", - заявив Ніколя Казуліас, працівник пункту першої медичної допомоги.
по теме
У Парижі мітингують працівники французької залізниці
Люди обурені реформою президента Макрона, що передбачає скорочення пільг для колійників та реорганізацію державних компаній
Корупційний скандал в уряді вивів на вулиці Праги тисячі людей
У Празі відбулася наймасовіша демонстрація з часів Оксамитової революції - 120 тисяч людей вийшли на вулицю з вимогою відставки головних фігурантів корупційного скандалу в уряді
На Львівщині зупинилися вугільні шахти: гірники вийшли на масовий протест
Одразу шість вугільних копалень на Львівщині зупинилися - шахтарі вийшли на протест та перекрили дорогу, що веде до польського кордону
Жителі Черкащини протестують проти бездоріжжя
Яма на ямі та суцільна курява - так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни
Пожежа у Нотр-Дамі розплавила 300 тонн свинцю: з'явилися перші постраждалі
Надмір токсичної речовини зафіксували після пожежі в Нотр-Дамі: у вогні розплавилося близько 300 тонн свинцю