Пожежа в Одеській психлікарні: зросла кількість жертв [ Редактировать ]
До семи зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в Одесі. Цієї ночі в лікарні померла ще одна людина, - про це повідомили у прес-службі ДСНС.
Нагадаємо, 10 червня близько 10 вечора сталася пожежа в Одеській психіатричній лікарні. На момент загорання у відділенні центру перебували більше півсотні людей, серед них - троє медиків.
Четверо людей померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них - врятувати не вдалося.
Пожежу та загибель людей поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок займання був розташований біля входу в один із корпусів.
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