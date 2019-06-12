У лікарні померла ще одна людина

До семи зросла кількість загиблих унаслідок пожежі в Одесі. Цієї ночі в лікарні померла ще одна людина, - про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Нагадаємо, 10 червня близько 10 вечора сталася пожежа в Одеській психіатричній лікарні. На момент загорання у відділенні центру перебували більше півсотні людей, серед них - троє медиків.

Четверо людей померли, так і не опритомнівши. Ще шістьох у тяжкому стані доправили до лікарні, двох із них - врятувати не вдалося.

Пожежу та загибель людей поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок займання був розташований біля входу в один із корпусів.