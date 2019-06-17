Найімовірнішою причиною потужного вибуху у Києві поліція вважає - витік побутового газу. Нагадаємо, у ніч проти неділі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, повибивало шибки в сусідніх будинках, та вщент зруйнувало три гаражі. Обійшлося без жертв. Напередодні рятувальники розбирали завали.

"Задрожали стекла. На месте сейчас очень сильный запах газа, у людей повылетали стекла на верхних даже этажах и вот сейчас, на место мы видим прибыли несколько бригад спасателей. Скорая дежурит. Очень много прибыло охранных фирм. Был слышен, во первых очень мощный взрыв. Была такая туча пыли, она быстро улеглась минут за пять".