Вибух у Києві: поліція продовжує розслідування [ Редактировать ]
Найімовірнішою причиною потужного вибуху у Києві поліція вважає - витік побутового газу. Нагадаємо, у ніч проти неділі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці. Вибуховою хвилею пошкодило газову трубу, повибивало шибки в сусідніх будинках, та вщент зруйнувало три гаражі. Обійшлося без жертв. Напередодні рятувальники розбирали завали.
"Задрожали стекла. На месте сейчас очень сильный запах газа, у людей повылетали стекла на верхних даже этажах и вот сейчас, на место мы видим прибыли несколько бригад спасателей. Скорая дежурит. Очень много прибыло охранных фирм. Был слышен, во первых очень мощный взрыв. Была такая туча пыли, она быстро улеглась минут за пять".
по теме
У Києві прогримів потужний вибух через витік газу
Потужний вибух у Києві. Напередодні опівночі прогриміло в одному з гаражних кооперативів у Шевченківському районі столиці
В центре Киева прогремел мощный взрыв
Вечером, 15 июня, в Киеве, на улице Тургеневской прогремел взрыв
Андрій Герус повідомив про зменшення ціни на газ
Газ стане дешевшим. Про це повідомив представник президента в уряді Андрій Герус. Рішення стосується лише ціни для населення
У США змінили правила написання назви Києва
Змінити правила написання назви Києва з русифікованої на українську вирішили у США. Таке розпорядження може сприяти поширенню правильного написання у світі
В Харькове студента выбросили из окна
В Харькове студента одного из вузов выбросили из окна шестого этажа