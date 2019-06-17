Євросоюз назвав кількість прийнятих біженців [ Редактировать ]
Майже 33 тисячі біженців отримали прихисток у Євросоюзі станом на сьогодні, повідомив єврокомісар із питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос. Відповідну спецпрограму прийняли 2017 року.
Її мета допомогти "особливо вразливим категоріям біженців" легально та безпечно дістатися країн Європи. Аврамопулос додав, що наразі ЄС прийняв лише дві третини обіцяної квоти мігрантів.
Тож до жовтня цього року їхня кількість має збільшитися до 50 тисяч. Очікують, що це будуть мігранти з Лівії, Ефіопії, Йорданії та Туреччини.
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