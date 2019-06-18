Смертельна аварія сталася сьогодні на Рівненщині. Приблизно о сьомій ранку, на трасі Київ-Чоп, неподалік села Колоденка, лоб у лоб зіткнулися два легковики.

За словами поліцейських, водій однієї з машин з невідомих поки причин виїхав на зустрічну смугу. Іншу автівку зім'яло так, що передні колеса опинилися під водійським місцем. Обидва водії загинули на місці. Їхні особи встановлено - це жителі Рівненщини. Вижити вдалося двом пасажирам. З тяжкими ушкодженнями їх доправили до лікарень Рівного.

"По пацієнту. Стан важкий. В свідомості. З діагнозом політравма, поєднана крайня каторикодомінальна травма, струс головного мозку, перелом ребер зліва і справа без пошкодження легень", - говорить Олег Рибак, лікар-анестезіолог відділення ВАІТ Рівненської центральної міської лікарні.

"Дитина поступила у важкому стані в свідомості з ураженнями черевної порожнини і хребта. Проведено КТ, згідно якого є показ для переведення в доросле відділення травматології для лікування з приводу лікування дуже серйозної травми хребта", - говорить Микола Поліщук, завідувач відділенням планової хірургії Рівненської обласної дитячої лікарні.