На Львівщині підтопило десятки домогосподарств та житлових будинків. Потоки води знесли кілометри доріг. На Закарпатті поривчастий вітер позривав дахи та повалив дерева.

Хто компенсує збитки завдані стихією, з’ясовувала Христина Гашенко.

Село Криниця. За півтори години дощу вода в місцевому струмку піднялася на 2 з половиною метри. Затопило майже сотню городів, пів сотні дворів та будинки.

"Це у нас так як кладовка. Закрутки молоко таке посуд ,тут було от так води. То ми вимочували, мама забирала. Тут більше з під хати вичерпували .А тут десь так було води ще до сих пір мокро", - говорить Ганна Лещенко, жителька села Криниця.

Досі підтоплені в селі городи. Щоб хоч трохи врятувати врожай, люди відкачують воду з полів.

"Пшениця вот моя, стоїть у воді з того боку пшениця моїх батьків. З того боку картопля. Все вимокло", - говорить Надія Костяк, жителька села Криниця.

Сільську дорогу просто змило потоками води. Наразі спецтехніка вирівнює проїзд. Ями засипають гравієм. Власноруч розчищають канави.

Без дороги залишилися й маленькі сільські вулиці. Ями подекуди завглибшки з метр.

"За півтора години зробилося вот. Вот видете що зробило, то грунтові води пішли з гори, то грунтові води йшли сюда і з поля всьо занесло і всьо", - говорить Оксана Даців, жителька села Криниця.

Грошей у сільській раді на допомогу постраждалим від негоди немає, каже сільський голова.

"Обстежили всі ми будинки ,подивилися де підтоплювало.Наразі сказати нічого не можу ,може район людям відшкодує", - говорить Ганна Левенець, очільниця сільської ради Криниці.

Не можуть допомогти і в облдержадміністрації. Кажуть не їхня компетенція.

"Створюється комісія, обстежується всі ці речі і відповідно з місцевих бюджтів людині повинна надаватися безпосередньо матеріальна допомога. Надає орган місцевого самоврядування, тобто сільська рада, районна , при потребі залучається обласний бюджет", - говорить Ігор Туз, директор департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Залучать кошти з області лише за умови оголошення в регіоні надзвичайної ситуації і коли сума збитків перевищить 4 мільйони гривень. Синоптики ж прогнозують, зливи зі Львівщини поки що не йдуть.