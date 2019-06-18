Іще додатково тисячу військових США спорядять на Близький Схід. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони США Патрік Шанахан.

Рішення пов'язане із загостренням ситуації в регіоні. Насамперед ідеться про атаки Ірану на комерційні танкери 14го червня. Пентагон побачив у цьому загрозу інтересам США та американським військовим у регіоні. Тим часом, секретар вищої ради нацбезпеки Ірану Алі Шамхані заявив про розкриття масштабної кібер-мережі, контрольованої зі США та про арешт кількох агентів ЦРУ. В самому ЦРУ цю інформацію ніяк не прокоментували.