Экс-игрок "Шахтера" Иван Ордец, покинувший "оранжево-черных" в статусе свободного агента, продолжит карьеру в московском "Динамо". Соглашение 26-летнего футболиста с клубом рассчитано на три года. Об этом сообщает официальный сайт российской команды.

По предварительной информации, зарплата игрока сборной Украины составит около 1 млн евро в год, тогда как "горняки" платили спортсмену почти в 2,5 раза меньше.

"Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом "Шахтер", который в 2001 году распахнул двери перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс.

Шанс на протяжении 18 лет играть в лучшем клубе страны. Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь немалых вершин. Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце. "Шахтер" - чемпион!", - написал Ордец в Instagram.

В первой команде "горняков" Иван дебютировал 27 июля 2014 года. Всего футболист провел 99 матчей в футболке "Шахтера" во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал три ассиста.



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