В Одесі з початком курортного сезону традиційно спалахнули пляжні баталії. Конфліктують з одного боку підприємці, які орендують узбережжя, з іншого - відпочивальники. Втім, цьогоріч з'явилася небезпечна відмінність: орендарі почали кидатись на людей зі зброєю. Докладніше - далі.

Пляж "Відрада" в центрі Одеси: майже всю ділянку орендар заставив шезлонгами, а іншу частину обгородив парканом - пропускає лише за гроші. Чиновники та депутати міськради повторно прийшли вказати на порушення. Активісти ж узагалі взялися самовільно демонтувати огорожу.

Утім, з'явився керівник підприємства Юрій Резніков. Озброєний автоматом. І почав погрожувати присутнім. Одну з журналісток штовхнув так, що дівчина дістала травми.

"Что Вы делаете? - Стрелять буду..."

Один з депутатів не розгубився, відібрав у бізнесмена автомат і викинув у море набої.

Після бійки Резніков підтвердив: був готовий стріляти по людях, адже вважає пляж своєю приватною власністю.

"Ради частной собственности, я не готов был убить, но по ногам я бы стрелял", - заявив Юрій Резніков, керівник підприємства-орендаря пляжу.

Примітно, що останні сім років на цьому пляжі постійно виникають конфлікти. Зазвичай ці порушення адміністрація мера Геннадія Труханова починає помічати лише восени - наприкінці курортного сезону. Потім - взагалі забуває про недоліки, і влітку підприємці знову повертаються до звичної справи.

Що ж до нинішнього скандалу, то на орендаря Юрія Резнікова поліція спочатку одягла кайданки, але згодом - відпустила. Наразі проводять перевірку. Вже сьогодні адміністрація пляжу відновила демонтовану огорожу, а пляж - як був, так і лишається заставлений шезлонгами.