Почав свою роботу в Києві Тейлор з неприємного. Посольство США також стало жертвою низки замінувань - хоча і фейкових, та від того - однаково не менш моторошних.

В Україні - десятки повідомлень щотижня про замінування аеропортів, вокзалів, установ, торговельних центрів... Тепер навіть дипломатичних установ. Хто за цим стоїть? Та чи є реальною загроза? Довідувався Ігор Левенок.

Сирени, евакуація людей, метушня й переполох.

"Мы в шоке, просто все в шоке..."

Українські міста лихоманить від постійних "замінувань".

"Ребенок маленький в одних трусиках, позвонили родителям, сказали - забирайте детей".

Це Миколаїв. Цього тижня поліція та рятувальники тут буквально падають із ніг. Щодня обстежують по кілька десятків об'єктів. Уже третій день телефонні терористи "заміновують" усі дитсадки міста!

"Тяжело принять сразу решение - потому что паника, это понятно - человеческий фактор срабатывает. За 7 минут ми эвакуировали, были оповещения, детки в это время уже пообедали, они лежали в кроватях", - розповідає Олена Паначова, завідувачка дитячого садка №64.

Роздягнених і сонних дітей із ясел виводять на вулицю. Батьки зриваються з роботи, аби забрати додому малюків.

"Ужас! Это не нормально! Ребенок в трусиках, вот как нам сейчас домой ехать".

Під прицілом злочинців було все місто: житлові будинки, аеропорт, церкви, зоопарк і усі лікарні. Медики виносили на вулицю лежачих. І жодне з цих псевдозамінувань не підтвердилося.

"Поліцейські зобов'язані у будь-якому випадку, у разі отримання такого повідомлення, провести ретельне обстеження та евакуацію людей", - наголосила Інна Парфенова, речниця ГУНП у Миколаївській області.

Луцьк. Обласна клінічна лікарня. Ситуація - аналогічна. Персонал і пацієнти на вулиці. Будівля оточена - працюють вибухотехніки та кінологи. Робота установи припинена на кілька годин.

Харків, Житомир, Рівне та Львів "заміновані" університети. Про можливі теракти "мінери" повідомили ректоратам електронними листами. Тисячі студентів евакуйовані.

"Ускладнено рух автотранспорту і дуже багато проблем створено для інфраструктури міста. Вибухонебезпечних предметів не виявлено, вибухівки не знайдено", - зазначив Олександр Мамчур, начальник вибухотехнічного відділу ГУНП у Рівненській області.

"Версій немає. Я не думаю, що це наші студенти. Я думаю, що це чиясь ворожа акція за межами нашої держави", - переконаний Володимир Гавриш, проректор Рівненського державного гуманітарного університету.

Та чи не найбільше від віртуальних терористів потерпає столиця. Щодня - сотні повідомлень! Київський окружний адміністративний суд. Тут, під час знімання одного із сюжетів, ми теж потрапляємо в пригоду із фейковим замінуванням.

"Куди ви всі виходите, можете пояснити? - Повідомлення про замінування суду. - А коли воно надійшло? - Не знаємо. Нам всім сповістили - покинути приміщення".

Разом з усіма полишаємо приміщення суду. На місце прибувають вибухотехніки, карета "швидкої". На подвір'ї штовханина. І високий ризик потрапити під колеса якогось дорогого позашляховика.

Події почали розвиватися по несподіваному сценарію - щойно хтось зателефонував і повідомив, про замінування суду і ось ви бачите як працівники суду, на таких автівках поспішно евакуюються.

Вибухівку, традиційно, не знайшли.

"Это приходит в виде сообщений в электронном виде и перечень адресов. Максимум, который был - это около 300 объектов".

Вибухотехнічне управління столичного главку поліції. Це звідси екіпажі швидкого реагування їздять на усі виклики замінувань. У штаті управління лише 18 людей!

"Можем с утра выехать и приехать на следующие сутки, где-то в обед, пока не отработаем. Мы не вытягиваем", - зазначив Євген Запорожець, старший інспектор вибухотехнічного управління ГУНП Києва.

А тому на не стратегічні об'єкти вирішено відправляти звичайні поліційні екіпажі. Адже окрім виїздів на фейкові замінування, вибухотехніки повинні знешкоджувати реальні смертоносні пристрої. А таких - теж вистачає.

"Идет поток, идут с Востока различные вещи: тротил, гранаты, запалы, электродетонаторы".

Та поліцейські останнього місяця захлинаються від шквалу фейкових повідомлень.

"Массова хвиля хибних замінувань! Зо добу до поліції може надійти від десятка до кілька сотень хибних викликів і поліція мусить на кожен із них реагувати. І ось поки ми тут працювали, надійшло повідомлення одного з об'єктів і група реагування ось прямо зараз має вирушати на місце.

Замінували нібито один із готелів. Як і всі попередні, це повідомлення теж виявилося дезінформацією. І по кожному такому виклику правоохоронці відкривають кримінальне провадження. Злочинцям загрожує до 8 років в'язниці.

Та від початку року поліція знайшла таких 11.

"Это люди - которые совершают такие деяния из каких-то мстительных побуждений. Во-первых, либо насолить, причинить вред, вот просто так-вот, ради интереса, совершить зло, либо кому-то отомстить. Есть еще один сегмент - это не больше десяти процентов звонков, это попытка заблокировать деятельность какого-то учреждения", - розповідає Юрій Ірхін, психолог НДІ судових експертиз.

Психолог інституту судових експертиз Юрій Ірхін каже: такі сплески активності телефонних терористів завжди мають підгрунтя.

"По моему глубочайшему убеждению, всплеск в последнее время связан с такими "проколами" в деятельности правоохранительных органов. Гибель мальчика, который погиб от пули. Общество возмущено. Каким образом можно еще условно негодяям-полицейским отомстить? А давайте отомстим вот таким образом. Я четко наблюдал всплеск вот такой вот террористической телефонной активности, когда были Врадиевские события", - зазначив Юрій Ірхін, психолог НДІ судових експертиз.

Натомість, заступник керівника Нацполіції Вячеслав Аброськін стверджує, левова частина брехливих повідомлень надходить із Росії! Більшість таких електронних листів регістрували з поштового сервісу із ІР-адресою, яка належить російському товариству!

Зазвичай, 99 відсотків таких повідомлень - фейк. Утім ризик теракту є!

Харків. (квітень 2019 р.) Інформація про замінування станції метро. СБУ затримує людей при спробі закласти бомбу. Злочинці зізналися: діяли за вказівками з Росії.

Наші спецслужби та поліція здатні відстежити і піймати телефонних терористів, якщо вони перебувають в Україні. І до речі, більшість із них отримують реальні ув'язнення або ж чималі штрафи.