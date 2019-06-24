Поліція Німеччини розігнала протест екоактивістів [ Редактировать ]
Найбільшу вугільну шахту Німеччини штурмували кліматичні активісти. Близько тисячі протестувальників у білих паперових комбінезонах прорвали поліцейський кордон і потрапили на територію кар'єра Гарцвайлер, що поблизу міста Аахен.
Мітингарі виступали проти видобутку бурого вугілля та його використання в енергетиці ФРН. Правоохоронці застосували проти них балончики з перцевим спреєм. До ночі екоактивістів витіснили з вугільного кар'єра.
"Це порушення закону. Ці демонстрації не потрібні, тому що наша компанія не блокує відхід від використання вугілля. Із 2012 року ми скоротили викиди вуглекислого газу на 60 мільйонів тонн - тобто на 34 відсотки. Покажіть мені ще одну країну Європи з такими ж результатами. Також ми скоро станемо третьою за розміром країною, яка використовує переважно відновлювальну енергетику", - говорить Гвідо Стеффен, речник німецької енергетичної компанії RWE.
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