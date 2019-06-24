Україну накрила аномальна спека [ Редактировать ]
Спекотна погода накрила й Україну. Сьогодні майже по всій країні на термометрах 34 градуси.
При цьому, синоптики стверджують, що більшість областей під вечір накриють рясні зливи. За прогнозами, дощу, граду і шквального вітру слід чекати у західних, північних і центральних областях.
Дощ омине Волинську, Миколаївську, Херсонську, Харківську, Сумську та Запорізьку області. Сухо та спекотно буде також на Луганщині та Донеччині.
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