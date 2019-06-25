Мечтали побывать в самой отдаленной точке планеты или вообще за ее пределами, да все с отпуском не складыватся? Ну или с парашютом прыгнуть хотелось, но никак волю в кулак собрать не могли? Мы собрали для подборку удивительных панорамных видео, при просмотре которых вас не будет покидать эффект присутствия. Таким образом, перед вами открываются все 360 градусов обзора и самый яркий спектр эмоций.

1. На видео - группа ребят, которые прыгают с парашютом в сторону потрясающего города - Рио-де-Жанейро. А вот само видео один из участников снимал с помощью смартфона!

2. Меньше, чем за четыре минуты вы сможете побывать в волшебной Британии и увидеть самые захватывающие особенности страны.

3. Всегда было интересно посмотреть, где же работают гениальные ребята из Google? Пожалуйста! Мы же уже успели "погулять" по Google Data Center.

4. А теперь - добро пожаловать на Международную Космическую Станцию!

5. Удивительный и непревзойденный Сальвадора Дали. Теперь вы можете попасть внутрь его работ и "погулять" в сюрреалистическом мире.

Напоминаем, о 10 самых изумительных мест на планете.