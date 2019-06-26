На днях в благотворительном фонде мецената и правозащитника Валерия Сыровацкого заявили о старте проекта по созданию в Киеве серии скульптур, посвященных известным украинским фотокорреспондентам и журналистам.

Как отметил основатель фонда Валерий Сыровацкий:

"Часто люди, которые посвящают свою жизнь таким профессиям как журналистика, фотожурналистика, репортерская и операторская работа, остаются за кадром истории, хотя именно они, по сути, ее фиксируют и сохраняют. Мы хотим создать проект, посвященный памяти талантливых украинцев, чьи фотоработы, статьи, интервью и сюжеты стали достоянием нашей истории. Мы планируем задействовать журналистское сообщество из всех регионов Украины и с помощью представителей разных СМИ собрать истории украинских журналистов, чтобы рассказать о них и посвятить их памяти серию городских скульптур.

Также мы будем привлекать к проекту молодых, талантливых художников и скульпторов, среди которых проведем конкурс на художественную реализацию проекта. Начинать проект планируем в Киеве, а со временем, надеюсь, расширим его географию на всю Украину".

В фонде заявили, что старт проекта запланирован на сентябрь 2019 года, а первая скульптура будет посвящена памяти известного фотокорреспондента военного времени Евгения Халдея.