Меценат Валерий Сыровацкий: мы хотим сохранить память о людях, которые творят историю, работая за кадром [ Редактировать ]
На днях в благотворительном фонде мецената и правозащитника Валерия Сыровацкого заявили о старте проекта по созданию в Киеве серии скульптур, посвященных известным украинским фотокорреспондентам и журналистам.
Как отметил основатель фонда Валерий Сыровацкий:
"Часто люди, которые посвящают свою жизнь таким профессиям как журналистика, фотожурналистика, репортерская и операторская работа, остаются за кадром истории, хотя именно они, по сути, ее фиксируют и сохраняют. Мы хотим создать проект, посвященный памяти талантливых украинцев, чьи фотоработы, статьи, интервью и сюжеты стали достоянием нашей истории. Мы планируем задействовать журналистское сообщество из всех регионов Украины и с помощью представителей разных СМИ собрать истории украинских журналистов, чтобы рассказать о них и посвятить их памяти серию городских скульптур.
Также мы будем привлекать к проекту молодых, талантливых художников и скульпторов, среди которых проведем конкурс на художественную реализацию проекта. Начинать проект планируем в Киеве, а со временем, надеюсь, расширим его географию на всю Украину".
В фонде заявили, что старт проекта запланирован на сентябрь 2019 года, а первая скульптура будет посвящена памяти известного фотокорреспондента военного времени Евгения Халдея.
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