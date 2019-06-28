Ще одна новина, безумовно цікава мільйонам українців, про тарифи. Кабмін на своєму засіданні встановив граничні ціни на тепло та гарячу воду.

Це потрібно, щоб вирівняти тарифи по Україні. Місцева влада часто встановлює їх так, що навіть у сусідніх районах та областях плата за комуналку може суттєво відрізнятися.

У наступному опалювальному сезоні чиновники повинні не перевищувати встановлену урядом планку.