Брязкіт списів та запеклі бої. На два дні містечко Тростянець на Сумщині поринуло в епоху Середньовіччя. Сюди з'їхалися понад півтисячі реконструкторів з чотирьох країн. Докладніше - далі в сюжеті.

Фестивалю історичної реконструкції на Сумщині цьогоріч - ювілейна десятка. Розпочинався він з кількох колективів, а нині розширився до міжнародного. Євгенія серед тих, хто не пропустив жодного.

"Приваблює атмосфера, друзі, в мене тут багато друзів, ну і вообщє тут буде добре", - говорить Євгенія, гостя фестивалю історичної реконструкції.

Цього року до Тростянця з'їхалися понад півтисячі реконструкторів з України, Молдови, Чехії та Франції.

"Друзья, ви готови? Перший бой 10 ювілейного фестиваля Стара фортеця.! Бой ! Поїхали".

Перший бій для лицарів збірного клубу "Таурус" завершився перемогою.

"Історичний середньовічний бій це повно контактне бойове мистецтво, тому травми бувають, але рівень травматизму не такий великий, бо страждають у першу чергу обладунки, а потім уже люди, у порівнянні з іншими бойовими видами спорту рівень травматизму нищий", - говорить Артем Береговий, учасник клубу "Таурус".

Вага обладунків на одному воїнові - в середньому 35 кілограмів, розповідає майстер Євген. Він понад 10 років виготовляє спорядження для лицарів.

"Шлеми весили от 3 до 6 кг в зависимости от вашей комплекции , и в зависимости от шлема, били пихотные и конные шлеми. Любой доспех, какой бы он не был, его можна пробить. Существовали арбалеты, которые пробивали, также конним копцем пробивало. Для пробивки доспехов существовали специальное оружия чеканы", - говорить Євгеній, учасник фестивалю історичної реконструкції.

Утім, на фестивалі такої зброї не використовують. Щоб уникнути травм.

"Нас об'єднує жага до історії, показати себе, як це було, плюс дуже хорошо надає фізичну підготовку. Оскільки це найбільш безпечний вид спорту , який тільки є в Україні, оскільки всі в броні , удари мінімальні", - говорить Богдан Калініченко, учасник клубу історичної реконструкції "Князь".

Тут люди з різних міст та країн, представники різних професій та різного віку.

"Я б сказала так - це гарно, це дійсно гарно, це романтично. І це , є таке англійське слово хард, це реально жесть", - говорить Марія Грицюк, учасниця клубу історичної реконструкції з Молдови.

За два фестивальні дні романтичний хард у Тростянці визначить переможців. Та найголовніше, кажуть учасники, це дасть їм змогу відчути себе частиною давньої епохи.