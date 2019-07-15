Дональда Трампа звинуватили у расизмі [ Редактировать ]
Дональд Трамп потрапив у черговий скандал з жінками. Президента знову звинуватили в расизмі. В одному з повідомлень у "Твіттері" він заявив, що деяким представницям Демократичної партії слід повернутися в країни, звідки родом їхні сім'ї та навести лад там.
Ті, у відповідь, звинуватили Трампа у дискримінації за національно-культурними ознаками та спробою розколоти націю. Сам президент звинувачення відкидає та називає ці закиди неповагою до США.
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