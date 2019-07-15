Олег Ляшко закликав скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ [ Редактировать ]
Олег Ляшко на Хмельниччині закликав президента скасувати рішення уряду про підвищення ціни на газ та змінити порядок надання субсидій. Політик переконаний: тарифи за комунальні послуги мають бути наближені до українських реалій.
"Сьогодні борг по комуналці 70 млрд грн. Кожна третя українська сім'я не може заплатити за комуналку, надзвичайно важливо зниження цін на газ і порядок надання субсидій, щоб кожна сім'я платила не більше 15% за комуналку. А якщо більше - то тільки через бюджет, щоб не латали дірки в бюджеті за рахунок самих нужденних людей", - заявив політик.
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