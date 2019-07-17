На Прикарпатті відходами курятини забруднили десятки гектарів [ Редактировать ]
Масові захоронення відходів птахофабрики виявили біля Івано-Франківська. Площа забруднення - понад 10 гектарів. Місцеві кажуть: рештки та послід птиці в їхніх селах скидали роками. Хто саме? І чому "смердючу знахідку" виявили тільки тепер? - з'ясовувала Жанна Дутчак.
Село Загвіздя, біля Івано-Франківська. Птахофабрику тут відкрили ще півстоліття тому. Масштаби виробництва - вражають. Раніше тут налічували три десятки пташників, розповідають селяни. Сьогодні діють - лише вісім.
Позаду мене - п'ять курників птахофабрики. В кожному до 25 тисяч курей. Запах аміаку чути навіть звідси.
Хата Петра Микитовича за кілька десятків метрів від підприємства. До смороду, - каже чоловік, - уже звик. Він і сам пропрацював там понад 20 років. Розповідає: раніше всі відходи справно утилізували в спеціальному гноєсховищі, а тепер скидають просто на поля. Або ж продають селянам - 100 гривень за причіп.
"Велике гноєсховище, туди вони возили. А тепер... - Що це означає? - По полю. - По полях, по городах кидають? - О там була купа, там. Є місце і вони туди звозять", - показує Петро Воронич, житель Зазвіздя.
Незаконні звалища пташиного посліду та решток птахів уже охопили більш ніж 10 гектарів. Таке забруднення загрожує не лише довкіллю, а й здоров'ю людей. Голова місцевої громади переконує - відходи почали вивозити за межі сіл. Проте коли саме - відповісти не може.
"Зараз заключили договір і зараз по селу, видно, їдуть, вивозять цей послід. З фірмою заключили, не знаю з якою, на території, на оброблення полів", - говорить Володимир Ружанський, голова Загвіздянської ОТГ.
Дізнатися на підприємстві - куди раніше вивозили відходи та чи справді скидали їх на поле нам не вдалося. Керівництво відмовилося спілкуватися з нашою знімальною групою. Та й на саме підприємство нас не пустили.
"Вони тепер складають все в морозильні камери - там є такі, великі, - бо мій син там робить. Він курочок возить трактором", - розповідає Надія, жителька Загвіздя.
За фактом незаконного забруднення відкрито кримінальне провадження. Деталей у поліції поки що не розголошують. За законом, керівникам підприємства може загрожувати до шести років за ґратами.
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