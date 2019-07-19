Війна на Донбасі: під вогонь потрапляють медики, волонтери та мирні жителі

На Сході України до миру ще дуже далеко. Цього тижня там загострення, анонсоване перемир’я зірване. Такого не було давно: противник щодня застосовує заборонену зброю, і щодня гинуть українські бійці