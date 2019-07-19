На Донбасі цієї ночі загинув український військовий, ще двоє - зазнали поранень. Попередньої доби супротивник 19 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил.

Застосовував потужні міномети біля Водяного та Пісків. У районі Кам'янки і Майорська - ворог бив із гранатометів і кулеметів. Армійці вели захисний вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох противників ліквідовано.