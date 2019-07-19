Війна на Донбасі: загинув український військовий [ Редактировать ]
На Донбасі цієї ночі загинув український військовий, ще двоє - зазнали поранень. Попередньої доби супротивник 19 разів відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил.
Застосовував потужні міномети біля Водяного та Пісків. У районі Кам'янки і Майорська - ворог бив із гранатометів і кулеметів. Армійці вели захисний вогонь у відповідь. За даними розвідки, трьох противників ліквідовано.
по теме
У Дніпрі рятують вояків із осколковими пораненнями очей
У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору, утім лікарі докладають усіх зусиль, щоб бійці одужали
З фронту повернулися бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр"
Додому з фронту повернулися бійці 93 окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Військовослужбовці несли службу на Донеччині сім місяців
Британія виділяє 100 тисяч фунтів на слухання у справі MH17
Голова МЗС країни Джеремі Гант заявив, що уряд надасть гроші на формування спеціального суду в Гаазі, який винесе вирок винуватцям у катастрофі малайзійського боїнга на Донбасі
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі
Підтверджене місцеперебування 69 українських бранців та двохсот восьми росіян, ув'язнених в Україні
На Сході країни загинув український військовий
Один український військовий загинув минулої доби на Сході. Ще троє - зазнали поранень. Ворог накривав прицільним вогнем із великокаліберних мінометів та гранатометів