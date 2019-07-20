Унесли на носилках: боксер получил страшную травму (фото) [ Редактировать ]
Российский боксер Максим Дадашев (13-1, 11 КО) оказался при смерти после проигранного техническим нокаутом боя пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу. Об этом сообщает boxingscene.com.
Поединок за звание обязательного претендента на пояс IBF в суперлегком весе был остановлен перед завершающим 12-м раундом. В предпоследней трехминутке Дадашев принял на себя множество мощных ударов соперника, из-за чего тренер боксера выбросил полотенце на ринг.
По пути в раздевалку россиянину стало плохо, его вырвало, он потерял сознание и рухнул на пол. Медики на носилках экстренно увезли спортсмена в больницу, диагностировав отек мозга.
После боя Сабриэль выразил обеспокоенность состоянием Максима и поддержал его.
"Надеюсь, с ним все в порядке. Он великий боец и воин", - сказал Матиас.
Примечательно, что на момент остановки судьи отдавали победу пуэрториканцу - 109:100, 108:101, 107:102.
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