Китай відмовився брати участь у гонці озброєнь з будь-якою іншою державою, а також пообіцяв не застосовувати ядерну зброю першим.

Принамні про це йдеться в заяві Держради КНР. Пекін зазначив, що його військова стратегія має суто оборонний характер, а її мета - захист власного суверенітету.

Також у заяві ідеться, що ядерна стратегія країни передусім спрямована на те, щоб "запобігти використанню ядерної зброї проти Китаю іншими державами".