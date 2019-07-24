Китай відмовився від гонки озброєнь [ Редактировать ]
Китай відмовився брати участь у гонці озброєнь з будь-якою іншою державою, а також пообіцяв не застосовувати ядерну зброю першим.
Принамні про це йдеться в заяві Держради КНР. Пекін зазначив, що його військова стратегія має суто оборонний характер, а її мета - захист власного суверенітету.
Також у заяві ідеться, що ядерна стратегія країни передусім спрямована на те, щоб "запобігти використанню ядерної зброї проти Китаю іншими державами".
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