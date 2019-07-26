Італія каратиме за порятунок мігрантів [ Редактировать ]
Італія аби стримати потік нелегалів каратиме небувалими штрафами за порятунок мігрантів у Середземному морі. Відповідний законопроєкт підтримала нижня палата італійського парламенту.
Ідеться про судна й організації, які без дозволу країни входитимуть у її територіальні води. Досі вони відбувалися штрафами від 10 до 50 тисяч євро.
Якщо документ підтримає весь парламент - штраф сягатиме мільйона євро, крім того в порушників конфісковуватимуть їхні судна.
по теме
Італія вимагає захисту від мігрантів
Нові паркани на кордонах і нові вимоги від країн у ЄС знову дискутують, що робити з мігрантами. Італія, куди прибуває левова частка мешканців північної Африки, що воліють переселитися в Європу, вимагає зміни правил гри
Євросоюз узгодив нову схему розподілу біженців
Євросоюз узгодив нову схему розподілу біженців. Чому цей варіант підтримала тільки половина країн ЄС
В Италии разбился вертолет с россиянами на борту
Во вторник, 23 июля, у острова Горгона в регионе Тоскана вертолет разбился в водах
Естонія штрафуватиме роботодавців, які експлуатують іноземців
Міністерство внутрішніх справ країни розробило пакет законодавчих правок для боротьби з нечесними підприємствами, які не доплачують робітникам
Італія закликала змінити міграційні закони Євросоюзу
Нові паркани на кордонах і нові вимоги від країн у ЄС знову дискутують, що робити з мігрантами. Італія, куди прибуває левова частка мешканців північної Африки, що воліють переселитися в Європу, вимагає зміни правил гри.