Італія аби стримати потік нелегалів каратиме небувалими штрафами за порятунок мігрантів у Середземному морі. Відповідний законопроєкт підтримала нижня палата італійського парламенту.

Ідеться про судна й організації, які без дозволу країни входитимуть у її територіальні води. Досі вони відбувалися штрафами від 10 до 50 тисяч євро.

Якщо документ підтримає весь парламент - штраф сягатиме мільйона євро, крім того в порушників конфісковуватимуть їхні судна.