"Не паркуй авто на пожежному гідранті": запорізькі рятувальники долучилися до флеш-мобу [ Редактировать ]
Запорізькі рятувальники долучилися до флеш-мобу "Не паркуй авто на пожежному гідранті".
До такої акції їх спонукав нещодавній випадок у Києві, коли припарковані машини завадили пожежникам вчасно дістатися до системи подачі води. Як наслідок - у вогні загинула жінка. Щоб уникнути подібних ситуацій, вогнеборці робили попереджувальні написи на асфальті, біля колодязів, де розташовані пожежні гідранти. Показали, як підключатися до них, та провели роз'яснювальну роботу серед водіїв.
"Пожарный гидрант, это когда в цистерне заканчивается вода в пожарной машине, они берут, вот люк пожарного гидранта, чтобы там. А там - постоянно есть вода".
"Як правило, біля пожежних гідрантів встановлені вказівники. Ви можете побачить їх на тій стороні вулиці. На стовпі, або на будівлях з вказанням відстані та напрямку до пожежного гідранту". - говорить Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України в Запорізькій області.
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