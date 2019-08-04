Військові Ізраїля нейтралізували російські С-400 [ Редактировать ]
Ізраїль зміг усунути загрозу з боку російської ППО в Сирії. Його літаки тепер діють там практично безперешкодно, а географія бомбардувань розширилася. Під ударом опинилися іранські бази в Іраку. Подробиці знає Антон Готліб.
Системи протиповітряної оборони С-300, які Москва поставила Дамаску і навіть більш сучасні С-400, які повинні захищати російські бази в Сирії, опинилися абсолютно бездієвими. Про це повідомляє доволі авторитетний російський ресурс, що переважно пише про авіацію і засоби протиповітряної оборони. Ізраїль навчився не просто глушити ці комплекси, тепер його системи радіоелектронної боротьби можуть повністю паралізувати їх роботу.
"Это действительно угроза и относились к этому серьезно. У израильтян была возможность попробовать С-300 кипрских ПВО. И Ввс тренировались обходить или глушить эти комплексы. И видимо в этом преуспели", - говорить Віктор Верцнер, військовий експерт.
Окрім того, військово-повітряні сили Ізраїлю одержали новітні літаки п'ятого покоління F-35. Малопомітні, створені за технологією "стелс". Судячи із заяв деяких експертів, радари С-300 або С-400 їх просто не бачать. Зараз на озброєнні ізраїльської армії вже одинадцять таких машин. Усього їх буде 50. Майже одразу після отримання F-35 довели до бойової готовності і почали використовувати для ударів по базах іранців і терористів.
"Единственное, что сказалось на нашей активности в Сирии, и то временно, это российский самолет, который был сбит сирийской ПВО и привел к дипломатическому конфликту. А если мы посмотрим на эту активность сейчас, то она не меньше, чем была раньше", - говорить Віктор Верцнер, військовий експерт.
Після того інциденту з літаком Москва погрожувала, що закриє сирійське небо за допомогою новітніх систем радіоелектронної боротьби.
Різні російські аналітики пророкували абсолютне припинення ізраїльских атак у Сирії, після постачання комплексів С-300. Проте вийшло все навпаки. Активність ВПС єврейської держави тільки зросла. Тепер вони бомблять бази терористів навіть у Іраку. Спроби сирійської протиповітряної оборони відбити нальоти - безуспішні. Більше того, одна з ракет влучила в острів Кіпр, спричинивши міжнародний скандал.
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