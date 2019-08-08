Проект розбрату. Італія опинилася на порозі гострої політичної кризи. Через що розсварилися партнери по урядовій коаліції і кому вигідні дочасні парламентські вибори? Тетяна Логунова розкаже.

270 кілометрів. Швидкісне залізничне сполучення між французьким Ліоном та італійським Турином. Проект розробили ще 30 років тому, вже кілька разів починали будівництво й зупиняли його через масові протести. І ось чвари навколо цієї магістралі можуть розвалити ще й італійській уряд.

Проти будівництва залізниці виступив "Рух п'яти зірок" найбільша партія в італійському парламенті. Його представники вважають - проект занадто дорогий і заподіє шкоду природі регіону. Адже частина магістралі має пройти через Альпи. У горах доведеться пробивати тунель завдовжки 58 кілометрів.

"Ми не змінимо своєї думки й голосуватимемо за наше клопотання і проти позиції інших", - говорить Стефано Патуанеллі, сенатор від "Руху п'яти зірок".

Інші це партнери по коаліції, представники ультра-правої "Лігі Півночі". Там сподіваються завдяки проекту створити нові робочі місця. Радикали швидко домовилися з опозицією разом проголосувати проти клопотання "Руху п'яти зірок".

"Голосування завершено. Сенат не підтримав пропозицію", - говорить Марія Елізабета Альберті Казеллатті, спікер сенату.

Провал голосування італійські експерти вже назвали символічним. Мовляв, це ще один доказ того, що коаліції в парламенті країни фактично немає. Адже сваряться партнери не лише через залізницю між Ліоном і Турином. Не можуть дійти згоди й у питаннях фіскальної політики.

"Ліга Півночі", наприклад, наполягає на зниженні податків і погрожує вийти з уряду, якщо партнери не погодяться. І це не просто шантаж - ультра-правим дострокові вибори дуже вигідні. У разі їх проведення вони можуть стати найбільшою силою в парламенті. Яка, до того ж, має тісні відносини з Росією. Керівництво партії підозрюють в отриманні тіньових коштів від Москви.