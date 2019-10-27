"Ненавмисне вбивство", - таке звинувачення висунули у Британії водієві вантажівки, у якій від задухи загинули 39 мігрантів. Більшість із них, за попередніми даними, були з В'єтнаму. У селах, звідки родом загиблі, уже відправили панахиди. Більше деталей - в Олени Абрамович.

У в'єтнамській провінції Нгеан - масова панахида, 25 із 39 жертв були саме звідси.

І хоч британська поліція поки до кінця не встановила особи загиблих, тут переконані - це саме їхні рідні, з якими нещодавно зник зв'язок. Хтось отримав повідомлення від своїх дітей, про те, що вони задихаються, хтось дзвінок від родичів з Лондона.

"У мене є родичі, які там працюють. Вони подзвонили та сказали, що мій син був у тій вантажівці. Вони знали маршрут, мали його зустріти у конкретний час у конкретному місці, де всіх мали висадити. Думаю, це правда, бо від мого сина не було ніяких звісток", - говорить Нген дін Сат, батько ймовірно загиблого мігранта.

Відспівує 20-річного сина і 60-річний Нгін Дзі Джа. Каже, хоч тут часто говорять, що шлях до Лондона безпечний, він вмовляв сина не ризикувати.

"Я радив йому не їхати, казав, - що хоч ми і не маємо великих статків та завжди важко працюємо, але змогли нормально виростити своїх дітей", - говорить Нгін Дзі Джа, батько ймовірно загиблого мігранта.

Сім'я має ферму та виховувала шістьох дітей. Податися до Європи планував ще один син. Тепер передумав.

"Я хотів поїхати до Великої Британії як студент, бо там був би мій брат, який допомагав би мені. Але тепер я дуже засмучений і більше не хочу нікуди їхати. Хочу навчитися заробляти гроші тут і підтримувати батьків, як можу", - зазначив Нгін Дзі Тай, брат ймовірно загиблого мігранта.

Мати ж досі не може повірити у те, що сталося.

"Хоч ми всі певні, що його вже нема, я досі чекаю, що він ось-ось подзвонить", - говорить Нгін Чі Хуан, мати ймовірно загиблого мігранта.

Щоб потрапити нелегально до Великої Британії, сім'ї мігрантів мали зібрати чималі кошти. За свідченнями рідних, хтось платив лише за переправу із Франції 14 тисяч доларів, інші ще більше.

"Їхні батьки були змушені продавати або віддавати в заставу свої будинки, щоб діти могли поїхати на заробітки. А тепер ці діти мертві, у далекій незнайомій країні, а сім'ї не знають, як жити далі", - зазначила Тран Чі Нгун, жителька в'єтнамського села.

Тіла почнуть повертати додому, як тільки будуть остаточно встановлені особи загиблих, - повідомила британська поліція. Більшість з них мали підроблені китайські паспорти, проте виявилися в'єтнамцями.

"Я підкреслюю - ми ще не встановили національність усіх осіб. Але на даний момент я фокусуюсь на якомога тіснішій співпраці з в'єтнамською спільнотою", - повідомляє Мартін Пассмор, головний інспектор Британської поліції.

Водієві вантажівки-холодильника, у якій загинули 39 мігрантів, 25-річному британцю Моррісону Робінсону висунули звинувачення у ненавмисному вбивстві. Окрім того, йому інкримінують змову з метою торгівлі людьми та сприяння нелегальній міграції. Арештовані ще двоє ймовірних співучасників незаконних схем - теж британців.