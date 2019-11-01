У столиці презентували другий сезон анімаційного серіалу "Книга-мандрівка. Україна". До нього ж, - фотопроект з історичними героями.

Історія Роксолани, перші українські скаути, таємна зброя УПА та розповідь про найбільшу техногенну катастрофу в Європі та її наслідки. Трихвилинні ролики за мотивами друкованої "Книги-мандрівки" - нова анімована історія України.

"Спочатку була створена книга, яка от за моєю спиною. Потім на основі книги ми створили мультсеріал. Тому що, коли ми робили книгу - ми зрозуміли, що дуже є багато фактів - дуже цікавих, вражаючих, але маловідомих. І, звичайно, в книзі не можна розказати про кожен з них більш детально", - розповідає Юлія Курова, креативна продюсерка проекту, співавторка "Книга-мандрівка. Україна".

Попередній п'ятисерійний сезон стартував успішно. У новому ж - 45 серій, по три хвилини кожна. Головний критерій відбору історій - найцікавіше.

"Це і відомі особистості, такі як Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький, Мазепа. Так само це і маловідомі особистості, але про які ми маємо знати - такий, як Юрій Фторосов, який розшифрував писемність майя, або Іван Полюй, який поперед рентгена, можна сказати, винайшов "ікс-промені".

Озвучували серії мультфільму відомі українці. Розповідають - працювати були не складно, бо матеріал цікавий і для них самих.

"Це серія, яка присвячена розстріляному відродженню. Це - Курбас, Остап Вишня, який сидів, але вижив. Це Микола Хвильовий. Це якраз та ситуація, коли вони існували, творили, і раптом - 37 рік і трагічний кінець", - говорить Остап Ступка, актор.

"Багато що для себе відкрив, дещо знав, дещо відкрив. Гадаю, що це дуже цікавий проект для молоді, врешті-решт для нашого українського покоління, яке має вивчати, дивитися. Треба залучати до культури, до історії. І я гадаю, що саме цей серіал - якраз дуже гарний приклад", - підкреслив Дмитро Ступка, актор.

Усього у книзі - тисяча 1200 історій, 50 з яких вже стали серіями мультика. Зараз автори проекту працюють над тим, аби екранізувати решту і дублювати анімаційний серіал англійською мовою для іноземного глядача.