Курс биткоина резко "рухнул" [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $211.5. За неделю курс упал на $305,47. За месяц курс биткоина поднялся на $1107.
Теперь за монету предлагают $9172.05.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $181.28;
- Litecoin $57.61;
- Bitcoin Cash $285.31;
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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