Курс самой популярной криптовалюты биткоина стремительно падает. Так, по сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на $211.5. За неделю курс упал на $305,47. За месяц курс биткоина поднялся на $1107.

Теперь за монету предлагают $9172.05.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $181.28;

$181.28; Litecoin $57.61;

$57.61; Bitcoin Cash $285.31;

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.