У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі [ Редактировать ]
У Лондоні оновили мурал вуличного художника Бенксі. Графіті прикрашає житловий будинок у середмісті. Тривалий час малюнок був прикритий риштуванням через ремонт споруди. Тепер він під спеціальним захисним склом. На муралі зображений художник, схожий на Дієго Веласкеса, який пише на стіні слово "Бенксі".
"Такий шедевр треба зберегти. Дуже добре, що його захистили. Буває, сервісні служби, просто не замислюючись, замальовують мурали - і ділу кінець. Я тішуся, що про цю роботу подбали", - говорить Марґарет Гайленд, жителька Лондона.
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