У месенджері кількох депутатів із фракції "Слуга народу" обдурив пранкер, який називає себе Джокером. Вони думали, що спілкувалися з генеральним прокурором, а виявилося - що зливали інформацію - зловмиснику.

В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом відомий експерт з інформаційних технологій та інтернет-комунікацій Олександр Ольшанський, розбирався в ситуації.

Чи вірите ви, що зловмисника знайдуть? Та як можна це зробити?

Доказать и найти - разные вопросы. По поводу "доказать", я сомневаюсь, по поводу "знать", - это возможно. Чисто технично это можно будет сделать.

Чи дороге це задоволення - ось так "розводити" політиків? Тобто чи здатна це зробити проста людина? Або це може бути тільки якась потужна організація на кшталт спецслужби? Та як це може працювати суто технічно?

Это доступно школьникам. Когда вы звоните в банк, вам всегда перезванивают. Они не могут знать, точно ли звоните вы.

Як захиститись у таких ситуаціях? От що можуть зробити ті ж "слуги народу", щоб не потрапити в таку пастку в месенджері ще раз?

Две части. Как сделать, чтоб вашу сим карту не клонировали и мессенджер тоже. Но гораздо важнее для человека, чтобы

Важно помнить две вещи - номер с которого вам звонят - может быть фейком и всегда рассуждайте здраво.