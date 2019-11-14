В четверг, 14 ноября, Верховная Рада Украины приняла закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины для балансирования государственного бюджета на 2020 год. Об этом пишет "Униан".

За принятие соответствующего законопроекта в целом проголосовали 282 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

По информации Министерства финансов, предложенные изменения улучшат администрирование платежей, обеспечат наполнение бюджетов разных уровней, обеспечат стабильное финансирование сферы образования и здравоохранения, улучшат управление расходами социальной направленности.

Читайте также Бюджет-2020: когда пересмотрят закон

В ходе обсуждения проекта зал еще раз отклонил ряд поправок, не поддержанных профильным комитетом, однако авторы этих поправок высказали претензии, утверждая, что законопроект нарушает права территориальных общин распоряжаться своими средствами. В ответ представитель парламентского комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит заявил, что это не соответствует действительности, и комитет поддерживает законопроект в окончательной редакции, изложенной в сравнительной таблице.

"Речь идет о том, чтобы сбалансировать бюджет-2020. Необходимо, чтобы он работал и был корректным. Вот и все. Никто не пытается сейчас угробить децентрализацию", - подчеркнул депутат.

Читайте о том, что расходы на долги сократили в бюджете на 2020 год. А также Гончарук заявил о повышении зарплат.