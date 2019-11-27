Садовому избрали меру пресечения [ Редактировать ]
Садовой / Фото: UA Rating
Высший антикоррупционный суд в среду, 27 ноября, избрал мэру Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде назначения залога в размере 1 миллиона 56 000 550 гривен. Об этом сообщает "24 канал".
Напомним, дело касается продажи городом в 2015 году земли на открытом конкурсе инвестиционной компании CTP за 54 миллиона гривен.
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Известно, что САП ходатайствовала перед судом о залоге для Садового в 50 миллионов гривен без возможности заключения под стражу.
Раньше сообщалось о том, что Рябошапка вручил подозрение Дубневичу. А также Грымчаку изменили подозрение.
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