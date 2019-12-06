Свято відзначають Сухопутні війська, Повітряні і Військово-морські сили, внутрішні війська, державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту

Сьогодні в Україні - День Збройних сил. Це свято відзначають Сухопутні війська, Повітряні і Військово-морські сили, внутрішні війська, державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку, її неодноразово реформували та розформовували. Але російська агресія показала: потужне військо - нам вкрай необхідне.

Саме це спонукало Україну відмовитися від поза-блокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО.

А ще українська армія має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інституцій. Тож не забудьте сьогодні подякувати усім, хто боронить нашу Батьківщину від ворога.