В Україні відзначають День Збройних сил [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні - День Збройних сил. Це свято відзначають Сухопутні війська, Повітряні і Військово-морські сили, внутрішні війська, державна прикордонна і оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.
У нашої армії був довгий і складний шлях розвитку, її неодноразово реформували та розформовували. Але російська агресія показала: потужне військо - нам вкрай необхідне.
Саме це спонукало Україну відмовитися від поза-блокового статусу та оголосити про наміри вступити до НАТО.
А ще українська армія має найвищий рівень довіри населення серед усіх державних інституцій. Тож не забудьте сьогодні подякувати усім, хто боронить нашу Батьківщину від ворога.
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