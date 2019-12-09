Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Бабочка

Если сначала вы увидели Бабочку, то являетесь весьма жизнерадостным и беззаботным человеком. По жизни вы скорее оптимист, однако не переносите никакого давления на свою личность. Вам проще разорвать с человеком все связи, нежели попасть под его влияние. Вы очень свободолюбивы, ставите перед собой множество задач и кропотливо их решаете, добиваясь всего, что вам нужно. У вас подвешен язык, поэтому договориться вы способны с абсолютно любым человеком.

Лица

Если прежде всего вы увидели два лица, то являетесь уникальной личностью. По сути вы сочетаете в себе два малосовместимых характера. В ряде ситуаций вы раскрываетесь, как экстраверт, а в ряде - как ярый интроверт. Ваши друзья обычно видят лишь одну грань вашей личности. Вы можете быть как крайне замкнутым, так и весьма харизматичным и общительным человеком в разных обстоятельствах. Не меняется лишь одно - ваша привычка говорить правду в любых обстоятельствах и бескомпромиссность характера.

Две Луны

Если сначала вам в глаза бросились две луны, то со стороны вы создаете впечатление крайне замкнутого человека. Вы обладаете поразительным терпением и настойчивостью. Вы внимательны к мелочам, обладаете развитым воображением и настойчиво добиваетесь поставленных целей. Ваша сильнейшая черта характера - это несгибаемая воля, позволяющая достигать желаемого.

А вы знаете, как вы ведете себя в неблагоприятных обстоятельствах? Нет? Тогда ответьте на просто вопрос и тест даст вам ответ на этот вопрос. А если вы проходите этот тест на телефоне, обратите внимание, как вы держите его в руке - это может много рассказать о вашем характере.