Процес імпічменту президента Трампа зупинився, ледве почавшись. Демократична партія тимчасово його "заморозила" - відмовилася передвати затвердженні звинувачення до Сенату. Сам Трамп наполягає на негайному проведенні суду. Більше - у наступному матеріалі.

Процес імпічменту Трампа може затягнутися. Його ініціатори та натхненники - представники Демократичної партії - відмовляються передати в Сенат уже затверджені статті звинувачень проти президента. А сенатори не можуть почати розгляд справи без наявності документа з рішенням Палати представників.

Демократи ж оголосили - найближчим часом робити це наміру не мають. Сам президент Трамп і його прихильники на Капітолійському пагорбі наполягають на негайному початку процесу. Вони знають - в ході слуханнь у Сенаті господаря Білого Дому виправдають.

Адже там більшість належить однопартійцям Трампа - республіканцям. Та демократи - непохитні. Кажуть - не віддадуть документ, допоки сенатори не затвердять правила проведення судового процесу. В іншому випадку - як зазаначив конгресмен-демократ Джеймс Клайберн - там влаштують "справжнє шоу, а не суд".

Сенат має право почати судові слухання тільки після того, як статті звинувачення їм передадуть спеціальні уповноважені - так звані менеджери з імпічменту. Їх повинна вибрати Палата представників.утім наприкінці цього тижня Конгрес йде на різдвяні канікули, так і не призначивши своїх представників.

Це означає, що початок слухань щодо імпічменту Дональда Трампа відкладається щонайменше до січня наступного року.