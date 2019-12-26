Сім разів сьогодні обстрілювали українські позиції на Донбасі. Противник відкривав вогонь із гранатометів, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Тихо лише на ділянках розведення сил. На одній із них - у Золотому - побували наші кореспонденти.

Тільки тут на лінії розмежування, можна зрозуміти і відчути, чим живуть мешканці прифронтових населених пунктів на Донбасі. Шляхи розбиті, лікарні нема, громадський транспорт їздить рідко. Такі реалії сьогоднішнього життя в Золотому, що на Луганщині. Частина міста фактично відрізана від великої землі. Дістатися до адміністративного міста Северодонецька - велика проблема.

"В нас один автобус единственний туда он доехал, а назад нам говорять можете пешком идти", - говорить Людмила, мешканка Золотого

Тож представників будь-якої влади законодавчої чи виконавчої тут чекають із нетерпінням аби поділитися наболілим із надією на вирішення проблем. Сьогодні Золоте з робочою поїздкою відвідав співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

"Ну однозначно то, что сказали люди и здесь и на площади это то, что после того как начался процес разведения войск стрелять стали меньше. Это безусловно хорошо и этот процесс надо продолжать дальше. А вопросы, которые задают люди - это чисто житейские. В поселке живет 500 человек, это кроме солдат. И вопроси связанние с вивозом мусора, с доездом людей до Северодонецка, ремонтом водопровода, восстановлением дома, которий вот здесь. Когда ми приезжали прошлий раз сюда, то расслоение било стен. А сейчас люди ставят вопрос отремонтировать кришу, поскольку некому здесь ремонтировать нам надо помогать и эти вопроси придеться решать, потому что здесь как нигде люди нуждаються в помощи и ми будем помогать", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя"

Але найбільше, люди прагнуть повного припинення бойових дій і досягнення миру. Про це говорять усі, як пенсіонери так і малі діти. Політик відвідав спеціалізовану школу-інтернат для дітей з особливими потребами. Вона розташована у містечку Гірське, яке межує із "червоною зоною" бойових дій.

"У нас зараз 124 діток навчається, з них 19 діточок - це сиріти і позбавлені батьківського піклування, 11 діток переселенці і дітки з особливими освітніми потребами, які потребують з боку держави найбільшого корекційного втручання. Що ми все це тут і успішно робимо", - говорить Любов Маркова, директорка Гірської обласної школи-інтернату.

"У нас есть хорошая традиция, мы уже почти десять лет поздравляем персонал и детей Горского интерната с наступающими новогодними праздниками, привозим подарки и очень приятно видеть, что дети, которые здесь живут и учаться, они в домашней обстановке. И вот побольше би таких заведений и таких преподавателей и руководителей. И мы их всячески будем поддерживать, потому что они вкладивают душу в детей. Это наше будущее. И ми им будем помогать", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".