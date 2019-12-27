"Нафтогаз" отримав $2,9 млрд від "Газпрому" [ Редактировать ]
"Газпром" заплатив "Нафтогазу" два мільярди дев'ятсот мільйонів доларів за рішенням арбітражу. Про це заявили на сторінці українського регулятора у Фейсбуці. Докладніше - у матеріалі.
Майже три мільярди доларів - це залишок від компенсації, яку призначив Стокгольмський арбітраж ще у лютому 2018. Тоді "Нафтогаз" і "Газпром" позивалися щодо умов закупівлі блакитного палива Україною, а також щодо транзиту російського газу територією України в Європу.
Стокгольмський арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Нафтогазу". Підтвердив, що "Газпром" порушив зобов'язання з обсягів транзиту і присудив компенсацію у понад чотири з половиною мільярди доларів. Її першу частину, понад два мільярди, "Нафтогаз" отримав блакитним паливом, яке надійшло 2014 року.
Решту лише нині. Сплата цього боргу - одна із умов підписання нового п'ятирічного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" стосовно транзиту російського газу в Європу територією України.
по теме
Газовий контракт з Росією забезпечить стабільність доходів в бюджет України - Юрій Бойко
Народний депутат Юрій Бойко наголосив, що завдяки новому договору збережуться робочі місця, а бюджет отримає дохід
"Газпром" выплатил Украине миллиарды долларов
В пятницу, 27 декабря, российская компания "Газпром" выплатила Украине деньги
Газовые переговоры: Украина и Россия обнулят взаимные претензии
В пятницу, 27 декабря, Украина и Россия договорились об обнулении с 1 января взаимных претензий
Україна та Росія узгоджують умови транзиту російського газу до Європи
Київ і Москва планують сьогодні остаточно узгодити умови транзиту російського газу в Європу через територію України, - про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко
В уряді оприлюднили умови газового контракту між Україною та Росією
Транзит буде - "Газпром" заплатить "Нафтогазу" близько 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу