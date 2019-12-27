"Газпром" заплатив "Нафтогазу" два мільярди дев'ятсот мільйонів доларів за рішенням арбітражу. Про це заявили на сторінці українського регулятора у Фейсбуці. Докладніше - у матеріалі.

Майже три мільярди доларів - це залишок від компенсації, яку призначив Стокгольмський арбітраж ще у лютому 2018. Тоді "Нафтогаз" і "Газпром" позивалися щодо умов закупівлі блакитного палива Україною, а також щодо транзиту російського газу територією України в Європу.

Стокгольмський арбітражний суд ухвалив рішення на користь "Нафтогазу". Підтвердив, що "Газпром" порушив зобов'язання з обсягів транзиту і присудив компенсацію у понад чотири з половиною мільярди доларів. Її першу частину, понад два мільярди, "Нафтогаз" отримав блакитним паливом, яке надійшло 2014 року.

Решту лише нині. Сплата цього боргу - одна із умов підписання нового п'ятирічного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" стосовно транзиту російського газу в Європу територією України.