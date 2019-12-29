Німецький лоукостер скасовує понад 170 рейсів [ Редактировать ]
Німецький лоукостер "Євровінгс" скасовує понад 170 рейсів. Все через страйк бортпровідників у понеділок, вівторок і середу. Скасування вильотів зачепить маршрути всередині Німеччини з аеропортІв Кельна, Бонна, Гамбурга, Мюнхена, Штутгарта і Дюссельдорфа.
Профспілка бортпровідників вимагає від керівництва компанії покращення умов праці, зокрема можливості працювати неповний робочий день.
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